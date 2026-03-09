Giletti problemi in Rai | a rischio il rinnovo del contratto

Il contratto di Massimo Giletti con la Rai scadrà a giugno e al momento non ci sono segnali di rinnovo. Nessun dirigente ha ancora preso in carico la questione e la situazione resta incerta. La possibile mancata proroga del contratto rappresenta un punto critico per il conduttore e per la rete pubblica. La decisione finale non è stata ancora comunicata ufficialmente.

Lo Stato delle cose potrebbe non essere rinnovato: a giugno scade il contratto in Rai a Massimo Giletti e sembra che nessun dirigente abbia preso a cuore la questione Lo Stato delle cose di Massimo Giletti va in onda il lunedì su Rai 3. Un programma che, dopo una partenza in sordina, è riuscito, settimana dopo settimana a crescere negli ascolti. Adesso però sembrerebbe che da parte della Rai non ci sia intenzione di rinnovare il contratto al conduttore. Secondo quanto riportato da Dagospia, infatti, il conduttore è legato da ormai due anni al servizio pubblico, dopo un ritorno molto contestato. Adesso il suo contratto è in scadenza (per giugno) e sembra che nessuno, tra i vertici, sia interessato a rinnovargli la proposta. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

