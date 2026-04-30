Incontro tra Massimo Giletti e l'ad Rai Giampaolo Rossi | il giornalista punta al rinnovo del contratto

Un rappresentante della televisione ha incontrato l’amministratore delegato di un ente pubblico radiotelevisivo. La discussione ha riguardato il possibile rinnovo di un contratto in scadenza. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti dell’incontro né sulle eventuali decisioni prese. L’interessato è un noto giornalista e conduttore televisivo. La questione riguarda principalmente il prolungamento dell’accordo professionale tra le parti.

Massimo Giletti avrebbe incontrato l'amministratore delegato Rai, Giampaolo Rossi, per parlare del suo rinnovo contrattuale. L'incontro si è tenuto dopo le voci di chiusura anticipata del programma Lo Stato delle cose, smentite proprio dalla Rai.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Giletti, problemi in Rai: a rischio il rinnovo del contrattoLo Stato delle cose potrebbe non essere rinnovato: a giugno scade il contratto in Rai a Massimo Giletti e sembra che nessun dirigente abbia preso a... Massimo Giletti, tensioni a Viale Mazzini: il rinnovo del contratto non è più così scontatoAria di tempesta su Viale Mazzini, e questa volta al centro della bufera c’è Massimo Giletti. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lo Stato delle cose, Massimo Giletti irrompe su Rai 1 dopo la chiusura (con polemica) del programma: cosa succede; Massimo Giletti a Formello: l'incontro con Sarri e l'intervista a Motta - FOTO; Posillipo, Massimo Giletti: In spiaggia folla e nessun controllo: un ragazzo era armato di machete; Massimo Giletti a Posillipo, ho visto un ragazzo tirare fuori un machete dallo zaino mentre pranzavo. Giletti-Rai, resa dei conti dopo chiusura e polemiche: Niente scandali, la scelta sul futuro di Lo Stato delle coseDopo le numerose tensioni tra il conduttore e la rete, le ultime indiscrezioni rivelano una rinnovata intesa che potrebbe ribaltare le ipotesi circolate finora. libero.it Lazio, Giletti a Formello per un'intervista: ecco con quale calciatore - FOTOIl noto giornalista attraverso un post su Instagram ha fatto sapere di essere stato a Formello per intervistare un calciatore della Lazio ... cittaceleste.it Claudio Lauretta. . Quando parlando con Nunzia, salta fuori il Massimo Giletti. #ciaomaschio #nunziadegirolamo #massimogiletti #claudiolauretta #raiuno - facebook.com facebook Oggi abbiamo uno scaldapubblico d’eccezione… Massimo Giletti!!! #LVB x.com