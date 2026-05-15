Rai Giachetti | spero che non mi porteranno fuori dall’Aula con la forza

Durante una seduta parlamentare, un deputato ha espresso la speranza di non essere accompagnato fuori dall’aula con la forza, commentando le recenti tensioni in aula. La dichiarazione si inserisce in un contesto di discussioni animate e scontri tra i rappresentanti politici, che hanno portato a diversi interventi e richieste di intervento da parte delle forze dell’ordine. La scena si è svolta in un clima di forte agitazione, con alcuni presenti che hanno assistito alla situazione senza intervenire.

Roma, 15 mag. (askanews) – “Spero che non mi porteranno fuori dall’Aula con la forza”. Così il deputato di Italia viva, Roberto Giachetti, a Un giorno da pecora, su Radio 1 Rai, parlando in diretta dall’Aula di Montecitorio dove questa mattina si è ammanettato al proprio banco parlamentare per protesta contro lo stallo in Commissione Vigilanza Rai. “Spero che questo non avvenga. Preferisco sperare che magari da qui a un po’ di tempo arrivi una risposta politica, perché io non ho bisogno di fare show, ma ho bisogno che la richiesta che faccio non per me ripeto, ma per il Paese sia rispettata”, ha aggiunto Giachetti. “La maggioranza sta sequestrando la Commissione parlamentare di Vigilanza – organo di garanzia che deve vigilare sulla corretta informazione della RAI – ed è diventata una cosa per me inconcepibile”, ha spiegato. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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