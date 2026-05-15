Giachetti si ammanetta in Aula | Si sblocchi la Vigilanza Rai Poi l' incontro con Fontana

Durante una seduta parlamentare, un deputato si è legato con delle fascette in aula, chiedendo che venga sbloccata la Commissione di Vigilanza sulla Rai. Successivamente, il deputato ha incontrato un ministro per discutere della situazione. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre si svolgevano i lavori parlamentari. La richiesta di intervento sulla questione della Commissione ha portato a un momento di tensione tra i presenti, con un'attenzione crescente sui temi trattati.

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