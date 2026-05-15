Giachetti si ammanetta in Aula | Si sblocchi la Vigilanza Rai Poi l' incontro con Fontana
Durante una seduta parlamentare, un deputato si è legato con delle fascette in aula, chiedendo che venga sbloccata la Commissione di Vigilanza sulla Rai. Successivamente, il deputato ha incontrato un ministro per discutere della situazione. La scena ha attirato l’attenzione dei presenti, mentre si svolgevano i lavori parlamentari. La richiesta di intervento sulla questione della Commissione ha portato a un momento di tensione tra i presenti, con un'attenzione crescente sui temi trattati.
AGI - Roberto Giachetti si ammanetta in Aula alla Camera. “Contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi auto sequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete ”, ha detto deputato di Italia Viva, in un intervento nell'assemblea di Montecitorio alla fine del quale si è ammanettato al proprio banco parlamentare. Giachetti: "La maggioranza si occupi della salute della democrazia". “Al dodicesimo giorno di sciopero della fame per chiedere il ritorno alla legalità, sbloccando la paralisi e il sequestro della Commissione Vigilanza Rai, nella maggioranza nessuno ha ritenuto di dover dare qualsiasi segnale, se non preoccuparsi per la mia salute. 🔗 Leggi su Agi.it
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