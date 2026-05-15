Dopo 12 giorni di sciopero della fame, un membro della Commissione di Vigilanza Rai ha deciso di legarsi le mani in aula. La sua azione arriva in risposta alla mancanza di progresso nelle trattative sulla questione della gestione dell’emittente pubblica. La protesta è visibile davanti ai colleghi e alle telecamere, mentre si aspetta una risposta alle richieste avanzate. La situazione rimane tesa e senza sviluppi immediati.

Roberto Giachetti dopo 12 giorni di sciopero della fame ha deciso di ammanettarsi in Aula per lo stallo della Commissione di Vigilanza Rai E’ di qualche giorno fa la notizia dellosciopero della fame di Giachettiche chiede che venga trovata una soluzione all’interno della Commissione di Vigilanza Rai dove non si riesce a trovare una presidenza, secondo lui c’è un vero e proprio sequestro da parte della maggioranza. Così da circa 12 giorni il deputato di Italia Viva sta facendo lo sciopero della fame e adesso ha deciso anche di ammanettarsi in aula. “Contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete“, ha spiegato il deputato. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Rai, Giachetti si incatena in aula: sono 12 giorni che sciopera

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