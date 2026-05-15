Giachetti si incatena in Aula ‘qui finchè non si sblocca Vigilanza Rai’

Un deputato si è incatenato davanti ai colleghi in aula, annunciando di rimanere lì finché non si sbloccherà la lavoro della Commissione Vigilanza Rai. La protesta è avvenuta nel corso di una seduta parlamentare, nel momento in cui si discuteva delle procedure e delle tempistiche per l’approvazione delle nomine e delle attività della commissione. La manifestazione ha attirato l’attenzione di altri deputati e ha provocato un breve'interruzione dei lavori.

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ABBONATI A DAYITALIANEWS La protesta in Aula contro lo stallo della Commissione. Durante un intervento alla Camera, il deputato di Italia Viva Roberto Giachetti ha annunciato una forma estrema di protesta contro quello che ha definito il “sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza”. Nel suo intervento in Aula, Giachetti ha dichiarato: “Mi autosequestro nella casa della democrazia e passo dallo sciopero della fame a quello della sete”, sottolineando la gravità della situazione a suo avviso. Il gesto simbolico e le accuse alla maggioranza. Il deputato ha spiegato di essere arrivato al dodicesimo giorno di sciopero della fame, iniziativa intrapresa per denunciare la paralisi della Commissione di Vigilanza Rai e chiedere il ritorno alla normalità istituzionale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Giachetti si incatena in Aula, ‘qui finchè non si sblocca Vigilanza Rai’ ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Giachetti si incatena in Aula: Qui finche' non si sblocca la Vigilanza Rai Sullo stesso argomento Giachetti si incatena in Aula: "Qui finché non si sblocca la Vigilanza Rai""Contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo... Giachetti si incatena alla Camera (al 12° giorno di sciopero della fame): “Qui finché non si sblocca Vigilanza Rai”Al dodicesimo giorno di sciopero della fame, il deputato di Italia viva Roberto Giachetti alza il livello della protesta e si è ammanettato al... Rai, Giachetti si ammanetta in Aula Camera: Qui finché la maggioranza non sblocca la VigilanzaIl deputato di Iv Roberto Giachetti si è ammanettato al proprio banco dentro l'Aula di Montecitorio. Contro il sequestro della Commissione di Vigilanza Rai ... lapresse.it Giachetti si incatena in aula: Qui finché non si sblocca la Vigilanza RaiLa protesta del deputato di Italia Viva: si è ammanettato al banco e ha annunciato lo sciopero della fame e della sete ... msn.com