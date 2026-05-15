Giachetti si incatena in Aula | Qui finché non si sblocca la Vigilanza Rai
Un parlamentare si è incatenato in Aula per protestare contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ha dichiarato di autosequestrarsi nella sede del Parlamento e ha annunciato l’inizio di uno sciopero della fame e della sete fino a quando non verrà sbloccata la situazione. La protesta è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico, che ha attirato l’attenzione sui tentativi di intervento in corso. La scena si è svolta durante una sessione di lavori parlamentari.
"Contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame a quello della sete". Lo ha detto Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, in un intervento nell'Aula della Camera, alla fine del quale si è ammanettato al proprio banco parlamentare alla Camera. "Al dodicesimo giorno di sciopero della fame per chiedere il ritorno alla legalità, sbloccando la paralisi e il sequestro della Commissione Vigilanza Rai, nella maggioranza nessuno ha ritenuto di dover dare qualsiasi segnale, se non preoccuparsi per la mia salute. Invece di preoccuparsi per la mia salute, sarebbe utile che tutti ci occupassimo della salute della democrazia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Giachetti si incatena in Aula: Qui finche' non si sblocca la Vigilanza Rai
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