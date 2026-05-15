Giachetti si incatena in Aula | Qui finché non si sblocca la Vigilanza Rai

Un parlamentare si è incatenato in Aula per protestare contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza. Ha dichiarato di autosequestrarsi nella sede del Parlamento e ha annunciato l’inizio di uno sciopero della fame e della sete fino a quando non verrà sbloccata la situazione. La protesta è stata comunicata attraverso un messaggio pubblico, che ha attirato l’attenzione sui tentativi di intervento in corso. La scena si è svolta durante una sessione di lavori parlamentari.

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