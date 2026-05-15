Giachetti si incatena in Aula e inizia lo sciopero della sete contro il blocco della Vigilanza Rai

Un deputato di Italia Viva si è incatenato al banco della Camera per protestare contro il blocco della commissione Vigilanza Rai. La manifestazione è iniziata con l'ammanettamento volontario, mentre il politico ha annunciato di essere in sciopero della sete. La protesta si è svolta all’interno dell’aula parlamentare, dove l’atto simbolico ha attirato l’attenzione dei presenti. La situazione si è sviluppata in seguito alla decisione della maggioranza di sospendere i lavori della commissione Vigilanza Rai.

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Roberto Giachetti, deputato di Italia Viva, si è ammanettato al proprio banco parlamentare alla Camera per manifestare «contro il sequestro della commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza». Già in sciopero della fame da 12 giorni, ha detto che passerà ora allo sciopero della sete. «In questi giorni nella maggioranza nessuno ha ritenuto di dover dare qualsiasi segnale, se non preoccuparsi per la mia salute. Invece di preoccuparsi per la mia salute, sarebbe utile che tutti ci occupassimo della salute della democrazia », ha detto in un intervento in Aula. «Ho deciso di non abbandonare questo luogo finché non ci sarà un pubblico impegno da parte della maggioranza di garantire il numero legale nella prossima convocazione della commissione Vigilanza Rai». 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Giachetti si incatena in Aula e inizia lo sciopero della sete contro il blocco della Vigilanza Rai ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Giachetti si incatena alla Camera (al 12° giorno di sciopero della fame): “Qui finché non si sblocca Vigilanza Rai”Al dodicesimo giorno di sciopero della fame, il deputato di Italia viva Roberto Giachetti alza il livello della protesta e si è ammanettato al... Giachetti si incatena in Aula, ‘qui finchè non si sblocca Vigilanza Rai’ABBONATI A DAYITALIANEWS La protesta in Aula contro lo stallo della Commissione Durante un intervento alla Camera, il deputato di Italia Viva Roberto... Giachetti si incatena in Aula: Qui finché non si sblocca la vigilanza Rai. Il deputato di Iv annuncia di passare allo sciopero della sete. #ANSA x.com Giachetti si incatena in Aula, 'qui finchè non si sblocca Vigilanza Rai'(ANSA) - ROMA, 15 MAG - Contro il sequestro della Commissione Vigilanza Rai da parte della maggioranza, mi autosequestro nella casa della democrazia e passo da questo momento allo sciopero della fame ... corrieredellosport.it Giachetti si ammanetta al banco della Camera: Io in Aula finché maggioranza non sblocca Vigilanza RaiIl deputato di Iv si incatena e passa dallo sciopero della fame a quello della sete, guardato a vista da un assistente parlamentare ... ilroma.net