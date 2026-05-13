Un deputato di Italia Viva ha annunciato di aver iniziato uno sciopero della fame, denunciando che la paralisi del sistema di Vigilanza della Rai mette in discussione il funzionamento delle istituzioni democratiche. La protesta segue uno stile ispirato alla strategia adottata da un altro politico, con il deputato che ha deciso di portare avanti questa azione come forma di denuncia. La sua iniziativa ha attirato l’attenzione sui problemi di funzionamento delle strutture di controllo pubbliche.

Giachetti, deputato di Italia Viva, porta avanti la protesta “alla maniera pannelliana”: tre cappuccini al giorno e acqua per chiedere lo sblocco della Commissione Rai e la riforma della governance Unmetodo di lotta non violentoda utilizzare quando “i metodi convenzionali non funzionano”. È da questa convinzione che nasce ilnuovo sciopero della fame di Roberto Giachetti. Il deputato diItalia Viva, storico esponente dell’area radicale, non è nuovo a questo tipo di protesta: “Questo sarà il trentesimo, più altri due sia della fame che della sete”, racconta. Dal 5 maggio Giachetti prosegue assumendo soltanto tre cappuccini al giorno e acqua,“come da tradizione pannelliana”.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Giachetti in sciopero della fame: ‘La paralisi della Vigilanza Rai mette a rischio la democrazia’

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