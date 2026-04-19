Raid vandalico al Parco della Legalità | tranciati i cavi dell' illuminazione

Nella notte, alcuni vandali hanno danneggiato l’area dell’ex campo del parroco di Cesa, che sta per essere trasformata nel nuovo Parco della Legalità. Durante l’episodio, sono stati tranciati i cavi dell’illuminazione, lasciando il sito senza luci. La zona è stata lasciata in condizioni di abbandono e senza il necessario sistema di illuminazione. Le autorità stanno verificando i danni e le eventuali responsabilità.

Raid vandalico all’ex campo del parroco di Cesa, area destinata a diventare il nuovo Parco della Legalità. A pochi giorni dall’annuncio dell’apertura alla cittadinanza, ignoti si sono introdotti nell’area ed hanno tagliato i cavi dell’illuminazione.La scoperta è stata fatta nei giorni scorsi.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Cirò Marina, raid vandalico al parco giochi: fiamme su scivoli e libri per bambini distrutti. Indagini in corso.Cirò Marina, un parco giochi distrutto e libri bruciati: un atto di vandalismo sconvolge la comunità Un raid vandalico ha sconvolto la comunità di... "Bottiglie incendiarie per danneggiare il parco": nuovo raid vandalico nell'area verde di GarbatellaIl caso dopo l'inaugurazione del viale per padre Guido Chiaravalli, i volontari: "Ennesimo attacco, ma non ci fermeremo" La mattina l’inaugurazione... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Cesa, raid vandalico al Parco della Legalità: cavi tagliati e impianto sabotato; Atto vandalico al Parco della Legalità di Rho: distrutti i lavori degli studenti; Vandali distruggono le panchine del parco e gettano i rifiuti nel prato, scoppia la polemica: Servono controlli; 81esimo anniversario della Liberazione: le iniziative a Sansepolcro. Cesa, raid vandalico al Parco della Legalità: cavi tagliati e impianto sabotatoCesa (Caserta) – Fili recisi, pozzetti aperti e impianto di illuminazione messo fuori uso a pochi giorni dall’annuncio dell’apertura. Il Parco della Legalità, ... pupia.tv Vandali al Parco della legalità: distrutti i cartelloni degli studentiIl Sindaco: Oltre lo sdegno, grande tristezza: si calpesta l’impegno della città e delle scuole contro le mafie e si offende la memoria delle vittime innocenti che il Parco ricorda (mi-lorenteggio.c ... mi-lorenteggio.com Mille gli studenti presenti alla Giornata della Legalità al Parco di Monza: occasione per conoscere da vicino l’attività degli operatori dello Stato con simulazioni e strumentazioni utilizzate. facebook