Tranciati e portati via i cavi di rame | strada provinciale resta al buio

La strada provinciale 49 a Capo San Marco è rimasta senza illuminazione dopo che sono stati tranciati e portati via i cavi di rame dell’impianto pubblico. Non si conosce il momento esatto in cui è avvenuto il furto, né se ci siano testimoni o telecamere che possano aver ripreso l’accaduto. La zona resta completamente al buio, senza luci lungo la carreggiata.

La denuncia, a carico di ignoti, è stata formalizzata, nelle ultime ore, da uno dei funzionari del Comune: avviate le indagini per cercare di identificare i "cacciatori" di "oro rosso" La strada provinciale 49, a Capo San Marco, è rimasta al buio. Qualcuno - non è chiaro quando - ha rubato i cavi dell'illuminazione pubblica. Ricevute più segnalazioni in merito al disservizio, è scattato il controllo mirato. Ed è proprio grazie a questa verifica che è stato accertato che i “cacciatori” di “oro rosso” hanno tranciato e portato via circa 700 metri di cavi di rame. La denuncia, a carico di ignoti, è stata formalizzata, nelle ultime ore, da uno dei funzionari del Comune di Sciacca. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Tranciati e portati via i cavi di rame: strada provinciale resta al buio Articoli correlati Ladri di rame in azione, rubati i cavi dai pali della luce: un’intera contrada resta al buioIgnoti ladri tornano a colpire nel territorio di Santo Stefano Quisquina, dove nella notte sono stati rubati i cavi in rame della linea di bassa... Furti di cavi di rame no stop: campagna resta completamente al buioIl danno provocato all'Enel ha creato disagi ai proprietari delle abitazioni rurali.