A Ragusa, un uomo di 24 anni è stato arrestato dopo che le forze dell'ordine sono entrate nella sua abitazione e hanno rinvenuto una quantità di sostanze stupefacenti, contanti e altri oggetti. Nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari, si sospetta che continuasse a spacciare. Oltre alle droghe e ai soldi, gli agenti hanno trovato anche un bilancino di precisione e vari cellulari. La vicenda solleva interrogativi sul rispetto delle restrizioni imposte e sulle modalità di attività illecite.

? Punti chiave Come faceva a spacciare nonostante gli arresti domiciliari?. Cosa hanno trovato gli agenti oltre alla droga e ai contanti?. Perché il giovane era già sotto la sorveglianza della Squadra Mobile?. Quali sono i prossimi passi della polizia per smantellare la rete?.? In Breve Sequestrati 10 grammi di crack e 1.480 euro in contanti durante la perquisizione.. Soggetto già sottoposto ad arresti domiciliari per precedenti accuse di spaccio.. Materiale per confezionamento dosi rinvenuto all'interno dell'abitazione a Ragusa.. Operazione della Squadra Mobile mirata al monitoraggio di soggetti con restrizioni.. La Squadra Mobile della Questura di Ragusa ha arrestato un giovane di 24 anni dopo aver rinvenuto 10 grammi di crack e contanti durante una perquisizione domiciliare. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ragusa, arrestato 24enne: crack e contanti trovati in casa

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