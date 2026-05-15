Ragazza di 25 anni ha un malore e muore sotto gli occhi dell' amica | inutili i soccorsi
Una ragazza di 25 anni è stata trovata senza vita oggi a Pelos, frazione di Vigo di Cadore, in provincia di Belluno. Secondo quanto riferito, la giovane ha accusato un malore e ha perso la vita davanti all’amica che si trovava con lei al momento dell’accaduto. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma non hanno potuto fare nulla per salvare la ragazza. La dinamica e le cause del decesso sono al momento oggetto di approfondimenti da parte delle autorità.
PELOS (BELLUNO) - Tragedia a Pelos, frazione di Vigo di Cadore, dove una 25enne è stata trovata senza vita nella giornata di oggi, venerdì 15 maggio. La giovane, stando alle prime ricostruzioni, avrebbe avuto un malore, probabilmente a causa di un'overdose. I soccorsi A lanciare l'allarme ai soccorsi è stata un'amica della mamma: la giovane cadorina, infatti, era sua ospite. Sul luogo è intervenuto il personale sanitario con l'elicottero, ma nonostante ogni sforzo per rianimare la 25enne i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione, la giovane aveva problemi di tossicodipendenza. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it
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