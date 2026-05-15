Raffica di controlli nei quartieri di Bari | sorprese 5 persone ubriache alla guida

Da baritoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella città di Bari, i carabinieri hanno condotto una serie di controlli nei quartieri, concentrandosi su diverse aree della città. Durante le verifiche, sono state identificate cinque persone alla guida in stato di ebbrezza. L’operazione si è svolta con l’intento di verificare il rispetto delle norme e di prevenire comportamenti pericolosi sulle strade. La presenza delle forze dell’ordine ha visto un’intensa attività di controllo e verifica in diversi punti della città, coinvolgendo numerosi veicoli e cittadini.

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I carabinieri hanno effettuato una raffica di controlli nella città di Bari con l'obiettivo di contrastare varie forme di illegalità e dare risposte ai cittadini. In particolare, sono state impiegate 365 pattuglie in collaborazione con il Nucleo Radiomobile e le Compagnie di Bari Centro e San. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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