Droga e guida in stato di alterazione controlli a raffica a Bari e in provincia | 10 arresti

A pochi giorni dalle festività di Pasqua, i Carabinieri di Bari e provincia hanno eseguito numerosi controlli sul territorio, arrestando dieci persone e sequestrando circa 2,4 kg di droga. Le operazioni si sono concentrate in diverse zone della città e dei comuni limitrofi, con l’obiettivo di contrastare il traffico di sostanze stupefacenti e la guida in stato di alterazione. L’attività rientra in un'azione più ampia di prevenzione e sicurezza stradale.

L'attività si è svolta maggiormente nelle aree più turistiche e a maggiore densità abitativa. Adoperate nei centri cittadini anche pattuglie a cavallo e in uniforme storica Dieci persone arrestate e circa 2,4 kg di droga sequestrati: è il bilancio dell'attività del Comando Provinciale Carabinieri di Bari nelle giornate delle a ridosso delle festività di Pasqua. I controlli hanno visto l'impiego di numerosi militari, tra cui quelli delle stazioni territoriali, dei nuclei radiomobili e di un elicottero del 6° Nec di Bari Palese. L'attività dei carabinieri si è svolta maggiormente nelle aree più turistiche e a maggiore densità abitativa. 🔗 Leggi su Baritoday.it

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