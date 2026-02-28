Raffica di controlli sui tir a Bari multati conducenti | Fino a 20 ore di guida in un giorno

A Bari, la Polizia Locale e i funzionari della Motorizzazione Civile hanno portato avanti una serie di controlli sui mezzi pesanti in transito. Durante le verifiche sono state contestate multe a diversi conducenti, alcuni dei quali risultavano aver guidato per oltre 20 ore nello stesso giorno. I controlli sono stati effettuati su numerosi tir presenti nella zona.

La Polizia Locale e funzionari della Motorizzazione Civile di Bari hanno effettuato numerosi controlli nei confronti di mezzi pesanti in transito in città. Nel dettaglio, su 8 veicoli controllati, sono state accertate 38 violazioni.In particolare, 32 di queste riguardano l'inosservanza dei tempi. 🔗 Leggi su Baritoday.it

