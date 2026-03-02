Camicette Bianche | il musical che scuote l’anima al Brancaccio

Al teatro Brancaccio è in scena “Camicette Bianche”, un musical che ripercorre la vicenda delle operaie italiane morte nell’incendio della fabbrica Triangle Shirtwaist di New York. Lo spettacolo mette in scena la tragedia e le difficoltà delle lavoratrici, raccontando gli eventi attraverso musica e immagini che coinvolgono il pubblico. La rappresentazione si concentra sulla storia reale di queste donne e sulle loro condizioni di lavoro.

Il palcoscenico si trasforma in una finestra sul passato, spalancata su quel 1911 che ha segnato per sempre la memoria collettiva di migliaia di famiglie italiane. Il Teatro Brancaccio si prepara ad accogliere Camicette Bianche – il musical, un'opera intensa firmata da Marco Savatteri, che va ben oltre la semplice rappresentazione scenica. È un atto di restituzione, un viaggio che parte dalla Sicilia e approda nella metropoli newyorkese, portando con sé il bagaglio di sogni, miseria e speranze di un'epoca in cui l'emigrazione non era solo un fenomeno statistico, ma una ferita aperta nel cuore di intere generazioni.