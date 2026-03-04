Jesus Christ Superstar | il musical dei musical in scena al Teatro Govi

Al Teatro Rina e Gilberto Govi è in scena “Jesus Christ Superstar”, uno dei musical più rappresentati di sempre. La produzione, che torna a essere proposta sul palco, richiama l’attenzione di pubblico e critici. La rappresentazione si inserisce nel cartellone del teatro, portando sul palco un classico del genere musicale. La messa in scena è stata allestita con cura e attenzione ai dettagli.

Il ritorno di "Scherzi a parte". Max Giusti riscatta le edizioni di Enrico Papi, ma le sue imitazioni sono da dimenticare Il Teatro Rina e Gilberto Govi è lieto di ospitare nuovamente sul suo palcoscenico il musical dei musical: “Jesus Christ Superstar” è, infatti, uno dei musical più rappresentati da sempre. Si tratta di un’opera rock ispirata alle vicende dell’ultima settimana della vita di Gesù: l’ingresso a Gerusalemme, il processo, la condanna a morte e la crocifissione. L’idea originale alla base della rappresentazione è quella di narrare gli ultimi giorni di Gesù dal punto di vista di Giuda Iscariota rappresentando il conflitto umano e ideologico tra i due personaggi. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

"Musical Jam": i grandi successi dei musical al Teatro Govi“Musical Jam” è una travolgente marmellata di emozioni e melodie: i grandi successi dei musical più amati di Broadway, del West End e della...

Da Bergamo a Domodossola: la versione jazz del musical “Jesus Christ Superstar” va in trasfertaAppuntamento venerdì 23 gennaio alle 21 al Santuario della Madonna della Neve, a Domodossola, nell’ambito della rassegna “Teatro nei borghi” Venerdì...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Jesus Christ Superstar

Temi più discussi: Lunedì 23 febbraio; Una Disputa messianica scardina le Sacre Scritture; Carolina Rey al PrimaFestival, chi è la conduttrice: età, la malattia, il figlio, l'ultima pizza mangiata 15 anni fa. Sto in Rai da...; Trieste | La Febbre del Sabato Sera - Il Musical.

«Jesus Christ Superstar», nuova edizione per il celebre musical: le 39 frustate rappresentate con video di Navalny e di Gaza«Il messaggio di Jesus Christ Superstar è lo stesso di 30 anni fa: l’umanità ci mette un secondo a eleggere il proprio Messia e mezzo secondo a mandarlo al martirio. Siamo bravissimi a creare miti, ... milano.corriere.it

Frankie hi-nrg mc: Il mio Erode in 'Jesus Christ Superstar'? Perfido, come la guerraHo accettato di fare Erode perché ho capito che avrei potuto rendere questo ruolo mio. E’ felice di dare vita a un Erode rapper Frankie hi-nrg mc, lo storyteller torinese, classe 1969 antesignano ... quotidiano.net

Constatazioni mattutine ... Finezze di vita.... Me pare Confucio o Jesus Christ superstar in repost Ohh poi può piacere è .... #irony sempre e comunque Questo è! facebook

Jesus Christ Superstar. E quando rientrammo a casa dal cinema, mio padre per raccontare il film a mia madre (che non era venuta) le disse solo: "Gli apostoli e pure Giuda e la Maddalena ballavano e cantavano come Raffaella Carrà". Mia madre scettica: "Ch x.com