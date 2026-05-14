Dal 15 al 17 maggio 2026 si svolgerà a Rimini il raduno nazionale dei carabinieri, un evento che coinvolgerà oltre 50.000 appartenenti all’Arma provenienti da tutto il paese. Il programma prevede tre giornate di attività, tra cui una parata che vedrà schierate le divise di migliaia di militari. L’evento si terrà nel centro della città e coinvolgerà diverse aree pubbliche e infrastrutture della zona.

Rimini, 14 maggio 2026 – Dal 15 al 17 maggio 2026 ci saranno tre giornate che vedranno la partecipazione di oltre 50mila soci provenienti dalle 1.700 Sezioni ANC (Associazione Nazionale Carabinieri), dai Nuclei di Protezione Civile e dalle Organizzazioni di Volontariato degli Ispettorati Regionali ANC. Rimini sveste così i panni di città delle vacanze per indossare quelli dell’Arma, trasformando per tre giorni il lungomare in una caserma a cielo aperto. Un’onda di memorie e mostrine. Dopo quasi 30 anni dalla prima volta, la città torna a ospitare il raduno dell’Associazione nazionale carabinieri. Il centro storico e il lungomare saranno il cuore dell’evento, dove la storia d’Italia sfilerà a passo di marcia.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Raduno nazionale dei carabinieri 2026 a Rimini: il programma dei 3 giorni. “Oltre 50mila divise in parata”

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