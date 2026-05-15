Radioterapia sempre più precisa al Sant’Anna | arriva la super tecnologia
In un ospedale della zona, la radioterapia si aggiorna grazie all’arrivo di una nuova tecnologia chiamata Surface Guided Radiation Therapy (SGRT). Questa innovazione permette di indirizzare con maggiore precisione le terapie contro i tumori, migliorando gli interventi sui pazienti. La nuova apparecchiatura rappresenta un passo avanti rispetto alle metodologie precedenti e si inserisce in un processo di miglioramento continuo delle strutture sanitarie locali. La tecnologia è stata recentemente adottata dalla struttura sanitaria per le cure di radioterapia oncologica.
La Radioterapia di ASST Lariana compie un importante salto tecnologico con l’introduzione della Surface Guided Radiation Therapy (SGRT), una delle innovazioni più avanzate oggi disponibili nel campo della radioterapia oncologica.La nuova metodica, già operativa all’ospedale Ospedale Sant'Anna. 🔗 Leggi su Quicomo.it
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