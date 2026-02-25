Al Policlinico arriva il Flexitron radioterapia super mirata e meno invasiva per i tumori femminili VIDEO

La brachiterapia è una tecnica radioterapica altamente specialistica che consente di somministrare radiazioni direttamente all’interno o in prossimità della sede tumorale mediante l’inserimento temporaneo di sorgenti radioattive. Questa modalità permette di concentrare dosi elevate di radiazioni sul tumore riducendo al minimo l’esposizione dei tessuti sani circostanti, migliorando l’efficacia del trattamento e riducendo gli effetti collaterali. Una nuova strumentazione che oggi, mercoledì 25 febbraio, è stata inaugurata al Policlinico di Modena l’UOC di Radioterapia dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria, diretta dal professor Alessio Bruni. "L’acquisizione di questa nuova tecnologia rappresenta un importante investimento strategico per il continuo miglioramento della qualità delle cure offerte ai cittadini. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

