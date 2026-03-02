Nuova risonanza magnetica al Sant’Anna di Como | tecnologia all’avanguardia per esami più veloci

Questa mattina all’ospedale Sant’Anna di Como è stata inaugurata una nuova risonanza magnetica di ultima generazione, acquistata con i fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR). La macchina, che utilizza tecnologia avanzata, sarà impiegata per eseguire esami più rapidi e dettagliati. La struttura sanitaria ha annunciato l’attivazione ufficiale dell’apparecchio, che entrerà in funzione subito dopo le operazioni di collaudo.

