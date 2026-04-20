radio italia live i cantanti in scaletta e dove vederlo

Radio Italia Live torna a Milano, questa volta in Piazza Duomo, con un evento gratuito. L’appuntamento musicale si svolgerà in una delle piazze più note della città e coinvolgerà diversi cantanti che si esibiranno sul palco. Sono stati comunicati i nomi degli artisti in scaletta e le modalità per seguire lo spettacolo. La manifestazione rappresenta un appuntamento fisso per gli appassionati di musica dal vivo.

Nuovamente in Piazza Duomo a Milano, torna Radio Italia Live. Il più grande evento musicale gratuito nel Paese è stato annunciato con tutti i dettagli del caso. Sappiamo esattamente quale sarà il cast degli artisti ed ecco tutte le informazioni per poterlo seguire dal vivo e non solo. Radio Italia Live, la data. Doppio appuntamento per Radio Italia Live, con prima tappa a Milano, precisamente in Piazza Duomo, come detto, a partire dalle ore 20:40. La seconda invece al Sud, precisamente al Foro Italico di Palermo il prossimo 28 giugno. La conduzione è stata affidata alle voci di Radio Italia, ovvero: Giuditta Arecco;. Daniela Cappelletti;. Marco Falivelli;.🔗 Leggi su Dilei.it

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