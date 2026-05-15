Stasera a Milano si terrà il concerto Radio Italia Live 2026, un evento musicale molto atteso. La manifestazione coinvolge diversi artisti e sarà trasmessa in diretta su Sky Uno, disponibile anche in streaming su NOW. La diretta sarà visibile anche attraverso altri canali, consentendo al pubblico di seguire l’appuntamento in tempo reale. L’evento si svolge presso un teatro cittadino e coinvolge numerosi musicisti italiani e internazionali. La serata prevede anche esibizioni speciali e momenti di spettacolo dal vivo.

Dopo il successo delle scorse edizioni, riuscite a conquistare più di 500mila spettatori collegati in diretta su Sky Uno e TV8, anche in questo 2026 torna Radio Italia Live - Il concerto, il grande evento gratuito che dal 2012 si tiene ogni anno, a maggio, in Piazza del Duomo a Milano. Il grande giorno è arrivato a stasera, venerdì 15 maggio, il calcio d'inizio è fissato per le 20.40. Ecco chi saranno gli artisti a salire sul palco e dove seguire l'evento in diretta tv e in streaming. A condurre l'evento, organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Milano, saranno anche quest'anno alcune delle voci della radio fondata nel 1982 da Mario Volanti: Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Radio Italia Live - Il concerto 2026 stasera a Milano: il cast e come seguirlo in tv

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