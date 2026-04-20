Il concerto di Radio Italia Live a Milano 2026 | come prendere i biglietti il cast e dove vederlo in tv

A Milano nel 2026 si terrà il concerto di Radio Italia Live, un evento che vedrà la partecipazione di artisti come Annalisa, Elisa e altri protagonisti della scena musicale italiana. Chi desidera assistere può acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali, mentre per chi preferisce seguire l’evento da casa, sarà possibile vederlo in diretta televisiva e streaming online. La data e la location sono state rese note dalle organizzazioni coinvolte.