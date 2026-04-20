Il concerto di Radio Italia Live a Milano 2026 | come prendere i biglietti il cast e dove vederlo in tv
A Milano nel 2026 si terrà il concerto di Radio Italia Live, un evento che vedrà la partecipazione di artisti come Annalisa, Elisa e altri protagonisti della scena musicale italiana. Chi desidera assistere può acquistare i biglietti attraverso i canali ufficiali, mentre per chi preferisce seguire l’evento da casa, sarà possibile vederlo in diretta televisiva e streaming online. La data e la location sono state rese note dalle organizzazioni coinvolte.
Radio Italia Live torna a Milano con Annalisa, Elisa e altri big della musica italiana: come prendere i biglietti e dove vedere il concerto in tv e streaming.🔗 Leggi su Fanpage.it
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