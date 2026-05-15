Questa sera, venerdì 15 maggio, si tiene a Milano il concerto gratuito di Radio Italia Live 2026 in Piazza Duomo. L’evento vede sul palco diversi artisti italiani, tra cui Annalisa e Elisa, che si esibiranno di fronte al pubblico presente. L’appuntamento, ormai tradizionale, coinvolge numerosi fan e permette di ascoltare dal vivo alcuni tra i maggiori interpreti della musica italiana contemporanea. La manifestazione si svolge in un’area pubblica e può essere seguita anche attraverso vari mezzi di comunicazione.

Radio Italia Live 2026 torna questa sera, venerdì 15 maggio a Milano, con il tradizionale concerto gratuito in Piazza Duomo che riunirà alcuni dei protagonisti più ascoltati della musica italiana. L’evento inizierà alle 20,40 e porterà sul palco artisti molto attesi dal pubblico in vista della stagione estiva. La serata sarà accompagnata dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori, mentre la conduzione sarà affidata a Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta ed Emiliano Picardi. Sono 13 gli artisti annunciati per il concerto. Tra i nomi più attesi figurano Annalisa, Elisa, Emma, Giorgia, Gigi D’Alessio, The Kolors e Tommaso Paradiso, insieme ad Alfa, Arisa, Bresh, J-Ax, Noemi e Sayf. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Radio Italia Live a Milano, da Annalisa a Elisa: chi sale sul palco e come seguire il concerto

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