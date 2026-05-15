Mancano due ore all’inizio di Radio Italia Live, il grande concerto che si terrà questa sera in piazza Duomo a Milano. Sono stati annunciati gli artisti che si esibiranno e la scaletta, mentre sono state comunicate anche le modalità per raggiungere l’area dell’evento. L’organizzazione ha predisposto controlli di sicurezza e indicazioni per gestire l’afflusso di pubblico, che si prevede molto numeroso. La città si prepara a vivere un’altra serata di musica e intrattenimento.

Milano, 15 maggio 2026 – Mancano due ore esatte all’evento più atteso di queste settimane a Milano, il Radio Italia Live di questa sera in piazza Duomo. E mentre il cast era già stato svelato, ecco anche l’ordine di uscita dei cantanti: The Kolors; Elisa; Tommaso Paradiso; Emma; J-Ax; Noemi; Giorgia; Bresh; Sayf; Arisa; Gigi D’Alessio; Alfa; Annalisa. Insomma, il giusto mix di rock e melodie, nomi noti e volti indie, per il concerto di musica italiana che dal 2012 porta il meglio della musica nostrana al grande pubblico e gratis. La città è pronta ad accogliere migliaia di fan per una notte di musica sotto le stelle (seppure col brivido di un maggio che sa più di novembre) con una macchina organizzativa imponente. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Radio Italia Live 2026 in piazza Duomo, tutto pronto al mega concerto: gli artisti, la scaletta, come arrivare

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