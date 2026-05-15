Stasera Piazza del Duomo a Milano si anima con l’atteso evento Radio Italia Live – Il Concerto, che si svolge come ogni anno. L’appuntamento è fissato per le ore 20, con un palco allestito nel cuore della città. La manifestazione prevede una scaletta di artisti che si alterneranno sul palco e sarà possibile seguire l’evento sia dal vivo che tramite trasmissione in diretta. È stato annunciato anche uno sciopero che riduce alcuni servizi collegati all’organizzazione.

È tutto pronto per il via dell’evento Radio Italia Live – Il Concerto che si terrà come di consueto in Piazza del Duomo oggi, venerdì 15 maggio dalle 20.40. Gli artisti che saranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal Maestro Bruno Santori sul palco di Milano saranno: Alfa, Annalisa, Arisa, Bresh, Gigi D’Alessio, Elisa, Emma, Giorgia, J-Ax, Noemi, Tommaso Paradiso e The Kolors. Sayf è il protagonista di Radio Italia Trend x Spotify. Alla conduzione le voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Francesca Leto, Mauro Marino, Enzo Miccio, Paoletta e Emiliano Picardi. L’anteprima dell’evento sarà condotta da Luca Ward che, inoltre, leggerà live le schede di presentazione degli artisti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Radio Italia Live 2026 – Il Concerto a Milano: scaletta, orari, come e dove vederlo e sciopero ridotto

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Radio Italia Live 2026 - Il Concerto - Prove

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