A Milano, in Piazza Duomo, si prepara un grande evento musicale con Radio Italia Live 2026. Sul palco si alterneranno vari cantanti italiani, mentre alcuni ospiti speciali sono annunciati per la serata. L’evento si svolgerà in una data ancora da comunicare, con la possibilità di seguirlo anche in diretta televisiva. La manifestazione rappresenta un momento di rilievo per la musica italiana, attirando pubblico e media da tutta la regione.

La grande musica italiana torna protagonista in Piazza Duomo a Milano con il Radio Italia Live 2026 – Il concerto. Scopriamo il cast di cantanti ed ospiti che si alterneranno sul palco, la scaletta e dove è possibile seguire il concerto in diretta tv. Radio Italia Live 2026 – Il concerto a Milano: come e dove seguirlo in tv. Tutto pronto per il grande concerto di Radio Italia Live 2026 che, anche quest’anno, torna ad animare la Piazza Duomo di Milano con un live che si preannuncia imperdibile. Sotto la famosa Madonnina del Duomo di Milano, una delle piazze più belle e visitate al mondo, si svolge il consueto appuntamento dedicato ai grandi amanti ed ascoltatori della musica italiana. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Radio Italia Live 2026 – Il concerto a Milano: cantanti, ospiti, quando e dove vederlo in tv

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Radio Italia Live 2026 - Il Concerto - Prove

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