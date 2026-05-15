Durante il suo ultimo giorno a Reggio Emilia, la principessa ha trascorso del tempo con i bambini, imparando nuove parole legate alla natura e alla tradizione locale. Ha visitato un parco e partecipato a un laboratorio di cucina, preparando i tortelli. La giornata si è svolta tra attività all’aperto e momenti di interazione con la comunità, lasciando un ricordo di semplicità e familiarità. La visita si è conclusa con un pranzo condiviso, caratterizzato da piatti tradizionali della zona.

La natura e la tradizione, i parchi e la sfoglia. L’ultimo giorno di Kate a Reggio Emilia non ha portato ai bagni di folla colorata di mercoledì, perchè sono stati i bambini a godere più di ogni altro della sua compagnia, mentre lei continuava a tentare approcci in italiano per accorciare ogni distanza. “What’s the Italian for this? ” e intanto, accasciata sulle ginocchia ascoltava le maestre e la sua interprete che le rispondevano: “ Le radici ”. Il gruppetto era raccolto accanto all’albero del parco della scuola Allende e i bambini stavano giocando con la creta. “ Radici, bene ho imparato una nuova parola grazie a te ” ha sorriso Kate dimostrando quanto poco ci vuole per conquistare un bambino, soprattutto quando gli dicono che sei una principessa e tu sai essere dolce tanto quanto si confà a quel titolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Radici, bene ho imparato una nuova parola grazie a te”. Kate Middleton a “lezione” con i bimbi, poi fai i tortelli: l’ultimo giorno della principessa a Reggio Emilia

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A Cute Girl Recited Lines During The Concubine Selection, The Prince Laughed And Fell For Her!

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