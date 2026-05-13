Durante la prima giornata di visita a Reggio Emilia, la duchessa di Cambridge ha incontrato molte persone, tra cui un bambino che le ha chiesto di tornare. In piazza si sono radunate circa tremila persone, mentre in diversi momenti si sono svolte attività come la preparazione dell'erbazzone e un laboratorio di creta. Tra i momenti più condivisi, un abbraccio tra la duchessa e un bambino, descritto come un gesto di affetto spontaneo.

La principessa del Galles era atterrata all'aeroporto Verdi di Parma a metà mattina. Niente William, niente figli al seguito. Un'ora e mezza di volo da Londra e poi la strada verso Reggio, dove in piazza Prampolini la aspettavano già tremila persone. Bandierine britanniche, cappellini con la veletta, mazzi di fiori, qualche Union Jack cucita a mano. E poi i quarantatré giornalisti britannici al seguito, ancora di più quelli italiani, i corrispondenti reali che seguono ogni mossa della royal family mescolati ai cronisti locali che conoscono ogni angolo della città. La principessa ha scelto un completo azzurro - un omaggio all'Italia - e ha fatto quello che tutti speravano: il giro completo della piazza, fermandosi con chiunque la chiamasse.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - «Ho abbracciato una principessa vera», dentro la prima giornata di Kate Middleton a Reggio Emilia

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