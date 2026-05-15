Qui Grosseto Massimo Ferrero al centro sportivo dei maremmani

A Grosseto, presso il centro sportivo di Roselle, è stato visto il produttore cinematografico e imprenditore Massimo Ferrero. La sua presenza ha attirato l'attenzione di alcuni presenti, senza che ci siano stati annunci ufficiali o dichiarazioni pubbliche. Ferrero è arrivato e se ne è andato senza rilasciare commenti, mentre i dettagli sui motivi del suo soggiorno nella zona non sono stati resi noti. La visita si è svolta in modo discreto e senza particolari eventi.

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