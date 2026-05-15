Qui Grosseto Massimo Ferrero al centro sportivo dei maremmani
A Grosseto, presso il centro sportivo di Roselle, è stato visto il produttore cinematografico e imprenditore Massimo Ferrero. La sua presenza ha attirato l'attenzione di alcuni presenti, senza che ci siano stati annunci ufficiali o dichiarazioni pubbliche. Ferrero è arrivato e se ne è andato senza rilasciare commenti, mentre i dettagli sui motivi del suo soggiorno nella zona non sono stati resi noti. La visita si è svolta in modo discreto e senza particolari eventi.
Non è certo passata inosservata la presenza di Massimo Ferrero, a Grosseto, nonché al centro sportivo di Roselle. Dopo che la squadra di Indiani ha stravinto il campionato (e ha iniziato domenica l’avventura nella Poule Scudetto, battuta 2-3 dall’Ostiamare), il patron biancorosso, Gianni Lamioni ha parlato dei rapporti in essere con l’ex presidente della Sampdoria e consulente della fallita Ternana e per rassicurare tutti sul futuro del club, viste le tante voci circolate nell’ambiente. "Faremo una grande squadra – le sue parole –. Tutto va come deve andare: con Indiani nessun problema, sia lui che Vetrini resteranno. Pagheremo stipendi e premio promozione e il 16 giugno la squadra sarà iscritta regolarmente alla Lega Pro. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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