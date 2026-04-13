Cervaro morte dell’imprenditore Massimo Guglielmo al campo sportivo | udienza fissata al 30 settembre

L’udienza preliminare relativa alla morte dell’imprenditore edile avvenuta il 18 ottobre 2023 nel campo sportivo “Luigi Canale” di San Giacomo è stata programmata per il 30 settembre. L’uomo, residente a Pontecorvo, è deceduto a seguito di un incidente sul lavoro. La vicenda coinvolge diverse persone e le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità. La data dell’udienza è stata comunicata nelle ultime settimane.