Cervaro morte dell’imprenditore Massimo Guglielmo al campo sportivo | udienza fissata al 30 settembre
L’udienza preliminare relativa alla morte dell’imprenditore edile avvenuta il 18 ottobre 2023 nel campo sportivo “Luigi Canale” di San Giacomo è stata programmata per il 30 settembre. L’uomo, residente a Pontecorvo, è deceduto a seguito di un incidente sul lavoro. La vicenda coinvolge diverse persone e le indagini sono in corso per chiarire le responsabilità. La data dell’udienza è stata comunicata nelle ultime settimane.
È stata fissata per il 30 settembre l’udienza preliminare nel procedimento che ruota attorno alla morte di Guglielmo Massimo, imprenditore edile di Pontecorvo deceduto in un infortunio sul lavoro avvenuto il 18 ottobre 2023 all’interno del campo sportivo “Luigi Canale”, in località San Giacomo.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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