Mostre | a Grosseto ' Il tempo del realismo Guttuso Levi Treccani e gli artisti maremmani'

Venerdì 15 maggio 2026 sarà inaugurata a Grosseto una mostra intitolata “Il tempo del realismo. Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani”. L’esposizione presenta opere di artisti noti e meno noti, provenienti da collezioni pubbliche e private. L’evento si svolge in un contesto espositivo nel centro storico della città e resterà aperto al pubblico per un certo periodo. La mostra include dipinti, disegni e altre opere che rappresentano il realismo nel panorama artistico locale e nazionale.

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Roma, 14 mag. (Adnkronos) - Venerdì 15 maggio 2026, sarà inaugurata la mostra “Il tempo del realismo. Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani”, in programma al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto con un'esposizione anche al Palazzo della Provincia fino al 6 settembre. Accanto alle opere, il progetto ricostruisce il contesto culturale e civile in cui queste esperienze sono nate, riportando al centro una stagione in cui l'arte si confrontava direttamente con il lavoro, le condizioni sociali e le trasformazioni del territorio. Il riferimento alla tragedia di Ribolla e al dibattito che ne seguì permette di leggere la Maremma non più come periferia, ma come luogo di produzione culturale e di riflessione, capace di dialogare con i protagonisti del realismo italiano. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Mostre: a Grosseto 'Il tempo del realismo. Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani' ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Mostre, a Roma 'I colori del tempo: lo sguardo degli artisti Azerbaigiani' Fumetti Futuri 2026, terza edizione: incontri con gli artisti, workshop, mostre e dj setIl 20 e 21 marzo il festival Fumetti Futuri, dedicato ai nuovi fumetti, ritorna nella sua terza edizione alla Biblioteca Comunale di Misano Adriatico... Temi più discussi: #tuttoweekend: ecco cosa fare a Grosseto e in Maremma dall’8 al 10 maggio; ’Variazioni inattese’ di Armando Orfeo; Zeroarte: gli acquarelli di Norbert Niessen in mostra alla galleria Eventi; Il museo apre agli artigiani: alle Clarisse il saper fare diventa protagonista. Tesori archeologici in mostra: Grosseto rinnova il prestito dei reperti esposti al museo di Manciano - Il Giunco x.com Mostre: a Grosseto 'Il tempo del realismo. Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani'Venerdì 15 maggio 2026, sarà inaugurata la mostra Il tempo del realismo. Guttuso, Levi, Treccani e gli artisti maremmani, in programma al Polo culturale Le Clarisse di Grosseto con un’esposizione ... adnkronos.com Il cuore nella pietra. 365 giorni: al via la mostra diffusa in paese e nelle frazioniBozena Krol Legowska protagonista della mostra diffusa Il cuore nella pietra a Manciano, in provincia di Grosseto ... grossetonotizie.com