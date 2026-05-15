Il passare degli anni si fa sentire in vari modi e spesso i primi segnali non sono quelli che ci si aspetta. Non si tratta delle rughe o delle linee di espressione, ma di altri cambiamenti che, a volte, passano inosservati. La pelle dei più giovani mantiene una morbidezza e una compattezza che con il tempo tendono a diminuire. Questi aspetti, anche se meno evidenti, rappresentano i primi indicatori di un invecchiamento che coinvolge anche la struttura e l'elasticità della pelle.

Avete mai guardato con invidia la pelle dei bambini? Morbida, liscia, un concentrato di collagene che il tempo e la vita non hanno ancora intaccato. È proprio quella pienezza tipica della giovane età che inizia a diventare un ricordo superati i 25 anni. Ma il tracollo non è uguale per tutti: ci sono casi in cui la pelle invecchia più lentamente dell’età biologica e altri, invece, in cui si ha un invecchiamento precoce della pelle del viso. L’ho scoperto grazie allo Skin Screen di Lancôme che fa l’analisi della pelle e, grazie all’upgrade rispetto alla versione precedente, non solo considera 9 parametri nuovi della Skin Longevity, ma svela anche quanto velocemente la tua pelle invecchia rispetto all’età anagrafica. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Questi sono i primi segnali che stai invecchiando. E no, non sono le rughe

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