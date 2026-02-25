Raf | Sanremo non è adatto a me Canto per mia moglie Le donne sono più belle con le rughe

Dal rapporto con la moglie con cui è sposato da 30 anni al momento più brutto della sua carriera. Il cantante di "Infinito" si racconta a Today Raf torna sul palco dell'Ariston a 66 anni e dopo 11 anni dalla sua ultima volta. Canta per sua moglie, Gabriella Labate con cui è sposato da 30 anni e insieme alla quale ha avuto due figli, Bianca e Samuele, quest'ultimo autore del testo della canzone insieme a suo papà. “Pensavo di non tornare più a Sanremo - Ci svela Raf, quando lo abbiamo intervistato -. Ritenevo non fosse più qualcosa di adatto a me. L'esibizione, le votazioni. È tutto complicato, articolato, lontano dal mio modo concetto di musica. Oggi, però, non provo più la stessa tensione che avevo in quegli anni. Per la prima volta vedo gli altri più emozionati di me”. “Ho scritto la canzone per mia moglie. È tutta verità, è davvero quello che penso di lei. Una donna deve sentirsi bella anche con il tempo che passa, con i segni del tempo sulla pelle, come dice anche la canzone”. 🔗 Leggi su Today.it

