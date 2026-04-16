Spesso si pensa che la voglia di mangiare sia legata alla fame, ma in molti casi si tratta di risposte a stress o emozioni. Si può sentire il bisogno di mangiare anche senza aver fame reale, e questa sensazione può manifestarsi attraverso alcuni segnali specifici. Questi segnali spesso si presentano in modo ripetitivo, portando a consumare cibo in modo compulsivo o senza reale desiderio.

Ci sono momenti in cui il cibo ti sembra l’unica risposta possibile? Succede più spesso di quanto pensi. Mangiare per stress è una reazione comune: basta una giornata pesante, un pensiero assillante o un’urgenza da gestire per ritrovarsi davanti al frigorifero quasi senza accorgersene. Nella maggior parte dei casi, però, non si tratta di fame vera, ma di un bisogno emotivo più profondo che cerca conforto. Come distinguere, allora, la fame fisica da quella emotiva? Ecco i segnali più evidenti. 1. L’impulso arriva all’improvviso. La fame da stress esplode all’improvviso. Un attimo prima eri tranquilla e, subito dopo, senti il bisogno urgente di sgranocchiare qualcosa.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Non è fame: i 6 segnali che stai mangiando per stress

Voici comment ton corps te dit « STOP, j’ai assez mangé »

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