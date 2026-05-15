Querela ritirata ma il processo per la maxi rissa di Avellino non si ferma
Ad Avellino, ieri mattina, in tribunale, il suocero di Vittorio Casanova ha ritirato la querela presentata contro di lui. La querela riguardava un episodio di maxi rissa che si era verificato nella città. Nonostante il ritiro della querela, il procedimento giudiziario prosegue e continuerà nelle aule di tribunale. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica locale, mentre gli aspetti giudiziari si sviluppano nel rispetto delle procedure legali.
Ad Avellino, ieri mattina, in aula, il suocero di Vittorio Casanova ha ritirato la querela presentata contro il genero. Un passaggio che, in altri casi, avrebbe potuto chiudere il procedimento. Ma non questa volta. Perché tra le contestazioni mosse dalla Procura ci sono anche le lesioni aggravate. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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