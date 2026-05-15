Querela ritirata ma il processo per la maxi rissa di Avellino non si ferma

Ad Avellino, ieri mattina, in tribunale, il suocero di Vittorio Casanova ha ritirato la querela presentata contro di lui. La querela riguardava un episodio di maxi rissa che si era verificato nella città. Nonostante il ritiro della querela, il procedimento giudiziario prosegue e continuerà nelle aule di tribunale. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica locale, mentre gli aspetti giudiziari si sviluppano nel rispetto delle procedure legali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui