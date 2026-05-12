Rino Barillari l’aggressione di Depardieu e il processo | Ho ritirato la querela
Rino Barillari, noto paparazzo, ha dichiarato di aver ritirato la querela contro l’attore francese Gerard Depardieu, accusato di averlo aggredito a Roma il 21 maggio 2024. L’attore ha inoltre affermato di considerare Depardieu un grande artista e di continuare ad averlo nel cuore. La vicenda giudiziaria si è conclusa con questa decisione, senza ulteriori passaggi legali o dichiarazioni pubbliche successive.
(Adnkronos) – "È un grande attore che amo e amerò sempre". Si chiude così il caso tra Rino Barillari, il 'King' dei paparazzi, e l'attore francese Gerard Depardieu, accusato di averlo aggredito a Roma il 21 maggio del 2024. Il paparazzo ospite oggi nel salotto de 'La volta buona', su Rai1, ha spiegato di aver. L'articolo proviene da. Nessun post correlato.🔗 Leggi su Webmagazine24.it
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