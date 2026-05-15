Quello di Chiara Poggi è un femminicidio | chiamiamolo così invece di fare il tifo per Stasi o Sempio

Il caso di Chiara Poggi è stato definito un femminicidio e ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica. La sua morte è stata oggetto di discussione durante il processo, con l’accusa rivolta a un imputato che si è difeso affermando di essere innocente. La famiglia di Chiara ha assistito alle udienze, mentre le indagini e le testimonianze hanno portato a diversi accertamenti giudiziari. La vicenda ha suscitato reazioni di vario genere sui media e sui social network.

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