Forte Aurelia riapre dopo 10 anni | un nuovo tesoro storico da scoprire a Roma

Dopo dieci anni di chiusura, il Forte Aurelia è stato riaperto al pubblico a Roma. La struttura difensiva, situata nei pressi di Porta San Pancrazio, ha finalmente riacquistato accesso e visibilità. La riapertura si è verificata mercoledì 22 aprile, segnando la fine di un periodo di inattività per questo importante elemento dell’urbanistica militare della città.

Roma ha riabbracciato un frammento cruciale della propria evoluzione urbanistica militare. Mercoledì 22 aprile ha segnato la fine di un lungo isolamento per la struttura difensiva situata a breve distanza da Porta San Pancrazio: il Forte Aurelia. Questo complesso appartiene alla rete dei 15 bastioni costruiti alla fine del XIX secolo, precisamente tra il 1877 e il 1891, per proteggere la neonata capitale del Regno d'Italia. Il sistema, denominato campo trincerato, formava un anello protettivo di circa 37 chilometri attorno al centro abitato. Tale architettura bellica sorse per rimpiazzare le ormai obsolete Mura Aureliane, spostando la linea di guardia verso la periferia agricola del tempo.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Forte Aurelia riapre dopo 10 anni: un nuovo tesoro storico da scoprire a Roma Notizie correlate Leggi anche: Roma, riapre il Forte Aurelia dopo dieci anni: l’inaugurazione in 10 foto Roma, dopo 10 anni di restauro riapre al pubblico il Forte AureliaÈ stato inaugurato oggi, dopo il lavoro di restauro, il Forte Aurelia, luogo simbolo della difesa di Roma capitale. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Forte Aurelia torna a vivere dopo 10 anni di restauro; Roma, riapre il Forte Aurelia: sarà un polo culturale; A Roma apre al pubblico il Forte Aurelia: dopo 10 anni di restauro si può visitare; Oggi riapre il Forte Aurelia: dopo 15 anni torna visitabile una delle 15 sentinelle della Capitale. Forte Aurelia torna a vivere dopo 10 anni di restauroIl 22 aprile la Guardia di Finanza inaugura l'edificio tornato completamente agibile, alla presenza di Gualtieri e dei ministri Giuli e Giorgetti ... romatoday.it Uno dei 15 forti di Roma riapre al pubblico: ecco la nuova vita del Forte AureliaOggi l'inaugurazione con le autorità dopo dieci anni di lavori. La struttura fa parte del complesso delle caserme della Guardia di Finanza, al suo interno ospiterà eventi culturali e mostre ... romatoday.it Si è tenuta mercoledì 22 aprile 2026, a conclusione del “Natale di Roma”, l’inaugurazione di “Forte Aurelia”, uno dei 15 forti del campo trincerato, costruiti tra il 1877 e il 1891, per difendere la nuova Capitale d’Italia. Le ampie aree potranno essere dedicate a - facebook.com facebook Nell’ambito delle celebrazioni del Natale di Roma, la #GuardiadiFinanza ha inaugurato il restauro e la riqualificazione del Forte Aurelia. x.com