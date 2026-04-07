Nove chili di cocaina pronti per lo spaccio | il tesoro da un milione di euro nascosto in casa

Un uomo di 50 anni, con precedenti penali, è stato trovato in possesso di circa nove chili di cocaina nascosti nella sua abitazione. La sostanza stupefacente, valutata circa un milione di euro, era stata nascosta all’interno dell’immobile. Le forze dell’ordine hanno scoperto il carico durante una perquisizione, sequestrandolo e procedendo con l’arresto dell’uomo.

Un tesoro "stupefacente" nascosto in casa dove un 50enne - con alle spalle dei precedenti - nascondeva quasi novi chili di cocaina. La droga, immessa sul mercato della vendita al dettaglio, avrebbe potuto fruttare oltre un milione di euro. Gli accertamenti da parte degli investigatori sono iniziati dopo aver ricevuto la segnalazione di movimenti sospetti in un'attività di autodemolizioni. Qui, gli agenti sono intervenuti battendo l'area palmo a palmo senza però trovare alcuna traccia di rilievo. Allora, le verifiche si sono spostate nel domicilio dell'uomo. E qui il quadro emerso è stato decisamente diverso. Il 50enne, messo alle strette, ha consegnato ai poliziotti otto panetti termosaldati nonché 4. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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Nove chili di droga nel trolley: corriere arrestata appena scesa dal bus internazionaleL’operazione è scattata durante i controlli di routine sui passeggeri in arrivo dall’estero. A fare la differenza è stato il fiuto di Nasko, cane antidroga delle Fiamme Gialle, che ha segnalato il ... giornalelavoce.it

Nove chili di droga nel trolley, 28 enne arrestata alla stazione degli autobus: a scoprire il carico di stupefacenti è stato il fiuto del cane Nasko. La giovane arrivava da Barcellona. https://www.rainews.it/tgr/piemonte/articoli/2026/04/nove-chili-di-droga-nel-trolley- - facebook.com facebook

Il cane Nasko scopre 9 chili di stupefacente in una valigia in arrivo a Torino da Barcellona su un bus x.com