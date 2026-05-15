Quei ’Distinti Salumi’ Gusto tradizione e uno sguardo al futuro
Dal 22 al 24 si svolge a Cagli l’evento ‘Distinti Salumi’, dedicato alla norcineria artigianale italiana. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Slow Food Italia e Slow Food Marche. La manifestazione si concentra sulla promozione dei salumi tradizionali, con esposizioni e degustazioni di prodotti locali. La partecipazione coinvolge produttori del settore e appassionati, offrendo un’occasione di incontro e confronto tra esperti e pubblico. La manifestazione si svolge in diverse location della città nei giorni indicati.
Dal 22 al 24 torna, a Cagli, ’Distinti Salumi’, iniziativa dedicata alla norcineria artigianale italiana organizzata con Slow Food Italia e Slow Food Marche. Oltre a un grande mercato della norcineria artigianale, con circa 60 espositori da tutta Italia, accanto a produttori della rete Slow Food e realtà legate ai progetti Slow Mays e Slow Grains, ampio spazio ai Laboratori del Gusto e degustazioni guidate. Inoltre conferenze su biodiversità, allevamento sostenibile e tutela delle razze autoctone, i ’Cortili del Sale’, percorsi di assaggio nei palazzi storici di Cagli, l’Osteria dell’Alleanza Slow Food, con piatti della tradizione marchigiana. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
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