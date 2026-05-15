Quei ’Distinti Salumi’ Gusto tradizione e uno sguardo al futuro

Dal 22 al 24 si svolge a Cagli l’evento ‘Distinti Salumi’, dedicato alla norcineria artigianale italiana. L’iniziativa è organizzata in collaborazione con Slow Food Italia e Slow Food Marche. La manifestazione si concentra sulla promozione dei salumi tradizionali, con esposizioni e degustazioni di prodotti locali. La partecipazione coinvolge produttori del settore e appassionati, offrendo un’occasione di incontro e confronto tra esperti e pubblico. La manifestazione si svolge in diverse location della città nei giorni indicati.

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