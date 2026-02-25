Radici di futuro donne che generano civiltà | al museo Guarnacci uno sguardo femminista sulla storia

La storia non è neutra. È stata raccontata, per secoli, da uno sguardo prevalentemente maschile. Eppure le donne hanno sempre generato civiltà, cultura, comunità.Domenica 8 marzo, al Museo Etrusco Guarnacci, la conferenza “Radici di Futuro. Donne che generano civiltà” propone un cambio di prospettiva. L’incontro, promosso dalla Commissione Pari Opportunità del Comune di Volterra, sarà condotto dalla Dottoressa Elena Sorge, funzionaria archeologa del Ministero della Cultura e direttrice degli Scavi dell’Anfiteatro di Volterra.Partendo dalla civiltà etrusca e dal patrimonio custodito nel museo, la riflessione si allargherà al presente: quale spazio riconosciamo oggi al sapere femminile? Quale narrazione costruiamo delle donne nella storia?Rileggere il passato significa riscrivere il presente. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

