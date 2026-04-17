Il fine settimana che inizia venerdì 17 aprile 2026 in Romagna presenta un calendario ricco di eventi. Sono previste sagre dedicate alle tradizioni locali, escursioni a piedi tra i vigneti della regione e tour in Vespa che attraversano i paesaggi più caratteristici. La programmazione coinvolge diverse località, con iniziative volte a valorizzare le peculiarità enogastronomiche e culturali del territorio.

Il fine settimana che si apre venerdì 17 aprile 2026 vede la Romagna protagonista di un mosaico di eventi che spaziano dal folklore tradizionale alla valorizzazione delle eccellenze enogastronomiche e culturali. Tra sfilate di carri a Gambettola, celebrazioni della carne a Ranchio, escursioni tra le cantine dell’Appennino e appuntamenti teatrali a Cesena e Cesenatico, il territorio mobilita le sue risorse per offrire un programma che intreccia memoria storica, creatività giovanile e promozione dei prodotti locali. Tradizione agricola e valorizzazione del territorio tra colline e borghi. L’economia rurale della zona trova una conferma fondamentale nella sagra della bistecca alla fiorentina di razza romagnola e nella Festa del pane, entrambe in programma a Ranchio.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Romagna in festa: tra sagre, trekking tra i vigneti e tour in Vespa

Notizie correlate

Piemonte in festa: il tour tra sagre e sapori di aprile 2026Il calendario gastronomico del Piemonte si anima con una fitta programmazione di eventi che coinvolgerà Torino e le varie province della regione...

A spasso tra i vigneti della Valle del Savio: in programma visite guidate e tour enogastronomiciTra filari di vite e uliveti che raccontano la storia della Romagna, tornano a Mercato Saraceno due appuntamenti dedicati alla scoperta del...

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Emilia-Romagna al Vinitaly 2026: unione, gusto e cultura in Festa; Un weekend dal sapore tradizionale con carnevale della Romagna e fiera della ligaza. Poi Fritz collective fest e tanto vintage; Il Romagna Rfc in festa. Successo al CockTail party; Festa del Falò, Commercianti per un giorno e il Garage Sale: tutti gli eventi del weekend nel Forlivese.

’Festa in Romagna’ fa il pieno tra musica, dialetto e tradizioneOltre 1.500 persone hanno partecipato alla serata di venerdì ’Festa in Romagna!’, l’evento annuale organizzato da RomagnaBanca Credito Cooperativo. A condurre la serata è stato Giampiero Pizzol, che ... ilrestodelcarlino.it

Riccione Paese in festa tra rosole, musica e tradizioneGià da ieri, venerdì 10 aprile, Riccione Paese si è immerso nella poesia dei profumi e dei sapori della tradizione. Il cuore dell’antico borgo si è ... chiamamicitta.it

Come si dice in Romagna "sono indietro come le palle del cane" ma non demordo nè mi dispero. Le difficoltà che ho incontrato nel portare a misura e mettere in forma l'ultimo pannello del fondo sono state più numerose del previsto e ancora non dico "gatto" - facebook.com facebook