Viadotto Re chiuso e traffico nel caos l’affondo di Pace | Servono tempi certi e lavori più rapidi

Il viadotto Re sulla strada statale 115 è stato chiuso per motivi di sicurezza, causando disagi al traffico e alle attività nella zona. La decisione ha portato a un aumento della congestione e ha sollevato richieste di interventi più rapidi e di tempi di intervento più certi. La situazione resta critica e si attende un miglioramento nelle prossime settimane.

Interrogazione all’Ars sulla situazione della statale 115: disagi per automobilisti e attività economiche, richiesta di interventi urgenti ad Anas Una chiusura necessaria per la sicurezza, ma che sta mettendo in difficoltà un intero territorio. Il blocco del viadotto Re sulla strada statale 115 riaccende il dibattito politico, con la richiesta di accelerare i lavori e ridurre i disagi per cittadini e imprese. Il riferimento è ai disagi quotidiani legati al traffico deviato su Porto Empedocle, con un aumento della congestione che incide sia sulla circolazione sia sulle attività commerciali della zona. L’iniziativa parlamentare punta a ottenere da Anas tempi certi sull’intervento e, soprattutto, un’accelerazione dei lavori attraverso l’impiego di maggiori risorse. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it © Agrigentonotizie.it - Viadotto Re chiuso e traffico nel caos, l’affondo di Pace: "Servono tempi certi e lavori più rapidi" Articoli correlati Casa di comunità a Cordenons: "Lavori in ritardo. Servono tempi certi"Il consigliere regionale del Pd Nicola Conficoni che, tramite un'interrogazione, ha chiesto alla Giunta regionale maggiore trasparenza in merito alla... Leggi anche: Fipili, paura a Livorno: cede viadotto per il porto. Traffico nel caos Una raccolta di contenuti su Viadotto Re chiuso e traffico nel caos... Temi più discussi: Statale 115, chiude ancora il viadotto Re per lavori di ammodernamento; Incidente tra un furgone e un'auto, due uomini incastrati tra le lamiere. Ferite anche le due donne in macchina; Sicilia Anas. Per lavori lungo la SS 115 Sud Occidentale Sicula, temporanea chiusura del viadotto Re di Porto Empedocle; Statale 640 tra Agrigento e Porto Empedocle, si demolisce il viadotto Maddalusa. Strada statale 115, chiude per dieci giorni il viadotto ReDalle 7 di lunedì 23 marzo alle 10 di giovedì 2 aprile verrà chiuso al transito il viadotto Re, situato fra i km 178,500 e 179,080 della strada statale 115 Sud Occidentale Sicula, nel territorio di ... quilicata.it Porto Empedocle, lavori lungo la SS115: temporanea chiusura del viadotto ReAnas informa che dalle ore 7 di lunedì 23 marzo alle ore 10 di giovedì 2 aprile verrà chiuso al transito il viadotto Re, situato fra i km 178,500 e 179,080 della strada statale 115 Sud Occidentale Si ... scrivolibero.it Celico, 37enne di Casali del Manco si lancia nel vuoto dal viadotto Cannavino della 107 Silana-crotonese https://gazzettadelsud.it/p=2188571 - facebook.com facebook Anas per la Toscana, aperto al traffico il nuovo viadotto “La Coscia” - E78 Grosseto Siena - Ora a doppio senso sulla nuova carreggiata per consentire l’ammodernamento di quella esistente. Fine interventi prevista nel 2027. #Anas x.com