Quattro giorni di stop per i treni tra Roma e Latina previsti bus sostitutivi

Per quattro giorni, i treni tra Roma e Latina non circoleranno, sostituiti da autobus lungo la linea FL7 Roma-Formia. La sospensione riguarda un tratto molto frequentato, che negli ultimi anni ha registrato frequenti disagi per i pendolari. Le interruzioni sono state annunciate in vista di lavori di manutenzione e riparazione sulla linea ferroviaria, che comporteranno l’assenza del servizio ferroviario in quel periodo. I viaggiatori sono invitati a pianificare in anticipo gli spostamenti.

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