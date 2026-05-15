Quattro giorni di stop per i treni tra Roma e Latina previsti bus sostitutivi

Da romatoday.it 15 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Per quattro giorni, i treni tra Roma e Latina non circoleranno, sostituiti da autobus lungo la linea FL7 Roma-Formia. La sospensione riguarda un tratto molto frequentato, che negli ultimi anni ha registrato frequenti disagi per i pendolari. Le interruzioni sono state annunciate in vista di lavori di manutenzione e riparazione sulla linea ferroviaria, che comporteranno l’assenza del servizio ferroviario in quel periodo. I viaggiatori sono invitati a pianificare in anticipo gli spostamenti.

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Saranno giorni difficili per i pendolari della linea FL7, Roma Formia. Una tratta spesso protagonista di disagi importanti e che, negli ultimi anni, è stata oggetto di numerosi interventi. Per nuovi lavori di manutenzione programmata, la FL7 subirà modifiche alla programmazione delle corse nei. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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