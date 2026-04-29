Roma-Napoli | stop ai treni la sera partono i bus sostitutivi

A partire dal 1° maggio, i treni sulla linea FL7 tra Roma e Napoli tra Latina e Minturno non circoleranno più la sera. Al loro posto, saranno disponibili bus sostitutivi per tutta la tratta. I lavori di RFI, che prevedono un investimento di 57 milioni di euro, riguardano l’installazione di un nuovo sistema tecnologico chiamato ACC-M. La modifica riguarda esclusivamente la tratta tra le due città e durerà per tutta la durata dei lavori.

? Cosa sapere Dal 1° maggio bus sostitutivi per la linea FL7 Roma-Napoli tra Latina e Minturno.. Lavori RFI da 57 milioni per installare il nuovo sistema tecnologico ACC-M sulla tratta.. Dal 1° maggio al 5 luglio 2026, la linea regionale FL7 Roma-Napoli subirà pesanti variazioni serali con la sostituzione di diversi treni con autobus per permettere a Rete Ferroviaria Italiana di installare il nuovo sistema tecnologico ACC-M. Il piano di lavori, che prevede un investimento complessivo di 57 milioni di euro, mira a modernizzare l’infrastruttura sulla tratta Latina – Sezze – Priverno. L’obiettivo è attivare l’Apparato Centrale Computerizzato Multistazione, un impianto capace di gestire e supervisionare più stazioni contemporaneamente da un unico centro di controllo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma-Napoli: stop ai treni la sera, partono i bus sostitutivi Notizie correlate Blocco Ferrotramviaria: stop ai treni la sera, partono i bus? Cosa sapere Ferrotramviaria blocca treni Bari-Andria martedì 28 aprile per lavori a Fesca San Girolamo. Linea Napoli-Salerno, lavori in corso: stop ai treni e bus sostitutiviProseguono gli interventi di potenziamento infrastrutturale sulla linea storica Napoli-Salerno, con modifiche alla circolazione ferroviaria e... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Napoli vs Roma - Under 18 Serie A / B - Italia - Giornata 1 - Risultato in Diretta partita; Corsa al quarto posto: Juve e Roma sperano in un regalo del Napoli; Lotta scudetto: i calendari di Inter, Napoli e Milan a confronto; SportMediaset: Napoli, riecco Rrahmani Video. Guasto sulla linea Alta Velocità Roma–Napoli, treni nel caos: cancellazioni e ritardi recordForti rallentamenti oggi, martedì 14 aprile, sulla linea Alta Velocità Napoli–Roma a causa di un guasto tecnico registrato al nodo ferroviario di Napoli nelle prime ore del mattino, attorno alle 6. adnkronos.com Treni Roma - Napoli, lavori notturni: orari modificati e bus sostitutivi fino al 5 luglio 2026: ecco cosa cambia - facebook.com facebook Roma - Napoli AV: circolazione rallentata per accertamenti tecnici sulla linea x.com