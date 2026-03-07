Tra sabato 7 e domenica 8 marzo, i treni sulla linea S4 tra Seveso, Meda e Camnago saranno sospesi per due giorni. Durante questo periodo, la circolazione ferroviaria lungo le tratte Seveso – Camnago e Seveso – Meda sarà interrotta. Al loro posto, saranno disponibili servizi di autobus sostitutivi per i pendolari che devono spostarsi tra queste località.

Il grosso dei lavori è riservato all’attivazione di un nuovo binario di circolazione, che sarò attivo a partire da lunedì 9 marzo.L’operazione richiede importanti modifiche all’infrastruttura ferroviaria, agli impianti di trazione elettrica e ai sistemi di segnalamento presenti nel nodo cittadino. Per limitare l’impatto sulla circolazione dei treni, i lavori all’armamento – cioè alle strutture fisiche del binario – verranno eseguiti prevalentemente in orario notturno. Gli interventi legati alla trazione elettrica e al segnalamento, invece, saranno effettuati durante le ore diurne. L’attivazione del nuovo binario rientra in un progetto più ampio di potenziamento del nodo ferroviario di Seveso, che prevede diversi interventi infrastrutturali destinati a migliorare la mobilità ferroviaria e la sicurezza dell’area. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Fine settimana senza treni tra Seveso, Meda e Camnago, ripercussioni sulla S4

Lavori sulla ferrovia, stop ai treni per due giorni tra Seveso, Meda e Camnago: i bus sostitutivi

