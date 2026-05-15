quasi tutto bene

La Colombia è a un bivio dopo Petro. E la guerriglia della droga continua L’Alleanza degli Stati del Sahel sembra reggere poco come unione militare. Ma qualcosa si sta costruendo ‘Peggio un governo con arabi che il 7 ottobre’: parola di Smotrich. La destra israeliana vuol blindare le elezioni Trump lancia il suo smartphone “progettato con valori americani”. Il sospetto? Che sia prodotto in Cina Uk, nuove dimissioni nel governo Starmer: il ministro della Salute Streeting lascia e prepara la corsa al vertice dei Labour. I possibili candidati Il muro di gomma. Triplo passo indietro della Procura generale: non intende ascoltare l’ex dipendente del ranch L’esperto: “Hacker e dipendenti corrotti, l’Italia digitale è un colabrodo: cybersecurity sempre più sciatta e negligente. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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